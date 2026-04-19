İsrail'de nüfusun 10 milyon 244 bine ulaştığı ve ülkedeki Arapların toplam nüfusun yüzde 21'inden fazlasını oluşturduğu bildirildi.

İsrail'de 10,2 milyonluk nüfusun yüzde 21'ini Araplar oluşturuyor İsrail'de nüfusun 10 milyon 244 bine ulaştığı ve ülkedeki Arapların toplam nüfusun yüzde 21'inden fazlasını oluşturduğu bildirildi.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu 1948’de yaşanan Filistin işgalinin yıl dönümü olan 78. "Bağımsızlık Günü" münasebetiyle açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ülkedeki nüfus 10 milyon 244 bin kişiye ulaştı; bunun 7,79 milyonu (yüzde 76) Yahudilerden veya "diğer" olarak tanımlananlardan (Arap olmayan Hristiyanlar ve herhangi bir dini sınıflandırmaya dahil olmayanlar) oluşuyor.

Ayrıca nüfusun 2 milyon 157 binini ( yüzde 21,1) Araplar, 296 binini ise (yüzde 2,9) yabancılar oluşturuyor.

Nisan 2025’ten bu yana İsrail'in nüfusu 146 bin kişi artarak yüzde 1,4 büyüdü. Söz konusu artışın 110 binini (yüzde 1,1) İsrailliler, yaklaşık 36 binini ise yabancı nüfus gerçekleştirdi.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu ayrıca bu dönemde yaklaşık 177 bin bebeğin doğduğunu, 21 bin göçmenin ülkeye geldiğini ve yaklaşık 48 bin kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Yurt dışında ikamet eden İsraillilerin sayısı yaklaşık 45 bin olurken, aile birleşimi kapsamında 5 bin kişinin ülkeye giriş yaptığı ifade edildi.

Veriler, İsrail’in kuruluşundan bu yana nüfusun 12,5 kat artarak 806 binden 10 milyon 244 bine yükseldiğini gösterdi.

Ayrıca nüfusun yaklaşık yüzde 27’sinin 0-14 yaş arası çocuklardan, yaklaşık yüzde 13’ünün ise 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu belirtildi.

Kuruluştan bu yana İsrail’e 3,5 milyondan fazla göçmenin geldiği, bunların yaklaşık 1,68 milyonunun (yüzde 47,8) 1990 yılından sonra ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Aynı verilere göre dünyadaki Yahudi nüfusu 15,8 milyon civarında olup, bunların 7 milyondan fazlası (yaklaşık yüzde 45) İsrail’de yaşıyor.