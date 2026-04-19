Irak’ta "zorunlu askerlik" yeniden gündemde

Irak Parlamentosu, bugün gündemine aldığı yasa tasarısının ilk okumasını tamamladı. Ancak mecliste vekili bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kanun Devleti Koalisyonu grupları yasayı desteklemediklerini duyurdu.

KDP Milletvekili Zirek Zebari, yerel basına yaptığı açıklamada, tasarının yasalaşması halinde bunu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) uygulamayacaklarını söyledi.

Şii Kanun Devleti Koalisyonu ve Şii Hukuk Grubu da, yasa tasarısına karşı olduklarını duyurdu.

Zorunlu askerlik yasa tasarısı

Tasarıya göre yasada 18–35 yaş arası erkekler kapsama alınacak, hizmet süresi eğitim seviyesine göre değişecek. Askere alınanlara verilecek maaş, gönüllü askerlerin maaşından daha düşük olacak.

Yerel basında, yasanın, erteleme, muafiyet ve bazı durumlarda bedel seçeneklerini de içerdiği yazılıyor.

Irak'ta zorunlu askerlik yasa tasarısı daha önce de gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu.