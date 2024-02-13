Dolar
30.72
Euro
33.16
Altın
2,027.58
ETH/USDT
2,673.30
BTC/USDT
49,900.00
BIST 100
9,121.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 3'üncü yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen mevlid-i şerife katılmasının ardından açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabul etti
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor

İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini askıya almak için harekete geçtiği belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor

Kudüs

İsrail'den yayın yapan "Kanal 7" televizyonunun haberine göre, İsrail Yasama İşleri Komisyonu, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmaya yönelik yasa tasarısını onayladı.

Söz konusu yasa tasarısının yarın İsrail Meclisinde oylanacağı belirtildi.

Yasa tasarısının kanun haline gelmesi için Mecliste gerçekleştirilecek üç oturumda görüşüldükten sonra oylanması gerekiyor.

İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, dün UNRWA'nın "İsrail'in kontrolü altındaki topraklardan tahliye edilmesi" talimatını vermişti.

Doğu Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren UNRWA'nın Şeyh Cerrah Mahallesi'nde merkezi bulunuyor. UNRWA, bölgede çok sayıda okul ve sağlık merkezinde hizmet veriyor.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Milli mühimmat üretiminde kapasite sorunu yok, akıllar uzayda
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman'daki İsias Otel'in enkaz alanında konuştu: Acımız büyüktür

Benzer haberler

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: İsrail'in tepkisi orantısız hale geldi

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: İsrail'in tepkisi orantısız hale geldi

ABD Senatosu, uzun tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

Belçika'dan İsrail'in kanıtsız iddialarına dayanılarak UNRWA ödemelerinin kesilmemesi çağrısı

Gazze'de ekmek bulabilmek için ayrıldığı evine dönen baba ailesinin cenazeleriyle karşılaştı

Gazze'de ekmek bulabilmek için ayrıldığı evine dönen baba ailesinin cenazeleriyle karşılaştı
Norveç Dışişleri Bakanı Eide, İsrail'in Refah'a planladığı kara operasyonuna karşı uyardı

Norveç Dışişleri Bakanı Eide, İsrail'in Refah'a planladığı kara operasyonuna karşı uyardı
İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor

İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet