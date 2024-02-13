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Dünya

ABD Senatosunda Ukrayna ve İsrail'e yardım paketinin oylanmasının önü açıldı

ABD Senatosunda, Ukrayna, İsrail ve diğer bölgelere yardım öngören ek bütçe tasarısına yönelik nihai oylamanın önü açıldı. Pakete dair tartışmaların sonlanmasının kabul edildiği Senatoda, paket hakkında nihai oylama bugün ya da yarın yapılacak.

Aleyna Çil, Ayşe Doğru  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
ABD Senatosunda Ukrayna ve İsrail'e yardım paketinin oylanmasının önü açıldı

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, Senatoda ABD Başkanı Joe Biden'ın Ekim 2023'te talep ettiği pakete dair tartışmaların sonlanması, 33 "hayır"a karşı 66 "evet" oyuyla kabul edildi.

Böylece Cumhuriyetçilerin tartışmaları ağırdan alarak paketin oylanmasını geciktirmesi engellenmiş oldu.

Söz konusu paket, bugün ya da yarın Senatoda yapılacak nihai oylamada kabul edilirse, Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak.

Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için paketin Temsilciler Meclisinde de onaylanması gerekiyor.

Toplam değeri 95 milyar dolar olan paket, Ukrayna'ya 60 milyar, İsrail'e 14,1 milyar, Gazze, Batı Şeria ve Ukrayna'daki sivillere insani yardım için 9,2 milyar ve Hint-Pasifik bölgesindeki ABD müttefiklerine 4,8 milyar dolar yardım yapılmasını öngörülüyor.

Paket bütçesi ayrıca, sentetik uyuşturucu fentanil ile mücadelede de kullanılacak.

ABD Senatosunun gündemine 8 Şubat'taki oylamayla alınan paket, Cumhuriyetçilerin geciktirme çabalarıyla karşılaşmıştı.

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