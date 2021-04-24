Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail tankları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldığının duyurulmasının ardından İsrail-Gazze sınırında konuşlanmış durumdaki tanklar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözetleme noktalarını hedef aldı.

Gülşen Topçu   | 24.04.2021
İsrail tankları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

Gazze

İsrail ordusunun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Hamas'a ait bir askeri noktanın tanklarla vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı başka bir açıklamada da Gazze'den İsrail'e yeniden çok sayıda roket mermisinin atıldığını duyurdu.

Gazze'den atılan roketlerin sorumluluğunu üstlenen olmadı.

İsrail'den daha önce yapılan açıklamada, Gazze'den atılan 3 roketten birinin demir kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, diğer ikisinin Gazze-İsrail sınır şeridi yakınlarına düştüğü ifade edilmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Johnson and Johnson aşısının kullanımına devam edilmesine onay verildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 49 bin 438 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu

Benzer haberler

İsrail tankları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

İsrail tankları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

Filistin direniş grupları uyardı: Düşman, Kudüs'e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek

İsrail polisi yine Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahale etti

Mescid-i Aksa'da binlerce Filistinli, teravih namazının ardından İsrail'i protesto etti

Mescid-i Aksa'da binlerce Filistinli, teravih namazının ardından İsrail'i protesto etti
Dışişleri Bakanlığı: Irkçı yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki eylemleri 'tehlikeli ve kaygı verici'

Dışişleri Bakanlığı: Irkçı yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki eylemleri 'tehlikeli ve kaygı verici'
Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalan Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlendi

Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalan Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlendi