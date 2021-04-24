Türkiye Diyanet Vakfının 'Beklenen Sensin Projesi' Ruandalıların yüzünü güldürdü
Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yürütülen "Beklenen Sensin Projesi" kapsamında bağışlarla hazırlanan yardım kolileri, Afrika ülkesi Ruanda'da ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
Kigali
TDV, proje kapsamında Ruanda'nın başkenti Kigali'de zor şartlarda yaşayan Müslümanlara destek olmak amacıyla yurt dışında ramazan yardımı çalışmalarına başladı.
Projeyle toplanan bağışlarla hazırlanan gıda kolileri, başkent Kigala'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Sevinçle karşılanan TDV yetkilileri Afrikalı Müslümanlara gıda paketlerini dağıttı. Vakfın çalışmaları ramazan boyunca çeşitli bölgelerde yardım faaliyetleriyle devam edecek.
"Dünyada nerede bir mazlum varsa Türkiye orada"
TDV Yurt Dışı Hayri Hizmetler Uzmanı İlyas Bulut, AA muhabirine, Ruanda'da 2012'den bu yana birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ruanda'ya bu zamana kadar 2 milyon dolarlık yardım ulaştırdıklarını anlatan Bulut, benzer yardımların ihtiyaç sahibi Müslümanlar için süreceğini belirtti.
"Ruanda'daki insanlar Türkiye'yi çok seviyorlar"
Bulut, bu yıl Ruanda'da 500 aileye gıda kolisi dağıtacaklarının bilgisini vererek, "Ruanda'da yaklaşık 1,5 milyon Müslüman yaşıyor. Türkiye Diyanet Vakfı olarak din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Bütün mazlumlara yardım ulaştırmayı amaçladıklarını anlatan Bulut, "Yaptığımız su kuyularından farklı dinlere mensup kişiler de faydalanıyor. Bu konuda kesinlikle bir kısıtlamamız yok. Buradaki çalışmalarımız sonucu aldığımız geri dönüşümler çok iyi. Türkiye'nin buradaki yardım faaliyetleri takdir topluyor. Ruanda'daki insanlar Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye'nin dünyadaki Müslümanlar ve mazlum halk için yaptıklarını biliyorlar. Bunu da takdir ediyorlar. 'Dünyada bizim millet gibi yok.' diyebiliriz çünkü nerede bir mazlum varsa Türkiye orada. Gerek Türkiye Diyanet Vakfı gerekse de diğer kuruluşlarla bütün mazlumlara yardım ulaştırıyoruz. Allah milletimizden razı olsun." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.