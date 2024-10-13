Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,446.10
BTC/USDT
62,419.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde tank mevzisi oluşturdu

İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında zırhlı iş makineleriyle sınırı geçerek oluşturdukları mevziye iki tank konuşlandırdı.

Eşref Musa, Ömer Koparan  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde tank mevzisi oluşturdu

Rakka

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerine ait iki zırhlı iş makinesi, dün Suriye topraklarına geçerek Kuneytra'nın güneyinde Kavdana köyünün yakınlarında mevzi oluşturdu.

İsrail güçleri, geniş bir alandaki kazılan mevzi için toprak barikatlar inşa ederek buraya iki tank konuşlandırdı.

Söz konusu mevzi yakınındaki Tel Hara Tepesi'nde Rus askerlerine ait nokta bulunuyor.

Hizbullah ile İran destekli gruplar, Dera ve Kuneytra illerinde az varlık göstermesine rağmen, Beşşar Esed rejimi ordusu kıyafetleriyle sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyeti yapıyor.

İsrail ordusu 9 Ekim'de Kuneytra'da Esed rejimine ait bir askeri karargahı hedef almış, rejim medyası bu saldırıda bir askerin öldüğünü öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde bir mağara daha teröristlerden temizlendi
Karabük'te şiddetli fırtına cami minaresini devirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü
Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı
AA, FETÖ elebaşını Pensilvanya’daki yeni evinden çıkarken görüntüledi

Benzer haberler

Filistin, İspanya'nın İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısını memnuniyetle karşıladı

Filistin, İspanya'nın İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısını memnuniyetle karşıladı

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde tank mevzisi oluşturdu

Avustralya'da binlerce kişi hükümetin Orta Doğu'da ateşkes çağrısı yapması talebiyle yürüdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin: Topraklarımızı gasbeden İsraillilerin saldırıları sistematik bir devlet terörüdür

Filistin: Topraklarımızı gasbeden İsraillilerin saldırıları sistematik bir devlet terörüdür
İsrail basını, İran’ın füze saldırısında İsrail’de 53 milyon dolarlık hasar oluştuğunu bildirdi

İsrail basını, İran’ın füze saldırısında İsrail’de 53 milyon dolarlık hasar oluştuğunu bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet