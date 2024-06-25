İsrail son 48 saatte Gazze'de 4 sığınma merkezini ve 11 evi hedef aldı
İsrail ordusunun son 48 saatte yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 4 sığınma merkezini ve 11 evi hedef aldığı açıklandı.
Gazze/New York
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de sivillerin yaşadığı bölgeleri bombaladı.
Son 48 saatte gerçekleştirilen saldırılarda onlarca Filistinli yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi de yaralandı.
İsrail saldırıları devam ederken, zor şartlar altında evlerinde yaşayan hem de evleri yıkıldığı için UNRWA'ya ait merkezlere sığınan binlerce Filistinli her gün ölüm tehdidi altında bulunuyor.
İsrail ordusu son 48 saat içinde Filistinlilerin sığındığı 4 sığınma merkezini ve 11 evi bombaladı.
Gazze'deki sivil savunma ekipleri büyük zorluklarla karşılaşırken, arama-kurtarma ve yangınla mücadele ekipmanlarına ihtiyaç duyuyor.
Uluslararası topluma yardım ve ateşkes yapılması çağrısında da bulunulan açıklamada, "İsrail işgali, en ufak bir insani, ahlaki veya hukuki kaygı olmaksızın, Filistinlilerin evlerini onlar uykudayken bombalayarak tüm Filistinli ailelere karşı soykırım yöntemini uygulamaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
BM: Yakıt kıtlığı Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarını engelliyor
Birleşmiş Milletler (BM), yakıt kıtlığının, Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgileri aktaran Dujarric, hijyen kıtlığının su, sağlık ve diğer tesislerin çalışmasını engellediğini belirtti.
Dujarric, Gazze'ye giren yakıtın, Ekim 2023 düzeylerinin yüzde 14'üne kadar gerilediğini ifade etti.
Gazze'ye her ay giren yakıt miktarının yaklaşık 2 milyon litre, bunun da Ekim 2023 öncesinde 14 milyon litre olduğunu söyleyen Dujarric, yakıt kıtlığının Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğinin altını çizdi.
BM'nin İsrailli yetkililere bir mektup göndererek, acil adım atılmaması halinde yardımları askıya alacaklarını duyurduğuna ilişkin haberler hakkında Dujarric, bir mektup gönderildiğini teyit edebileceğini dile getirdi.
Dujarric, BM'nin çok sayıda personelini kaybettiğini, hastane ve sığınakların vurulduğunu anımsatarak, risklerin arttığını kaydetti.
İsrailli yetkililerle yakın irtibat halinde olduklarını vurgulayan Dujarric, "İhtiyaçlarımızın acil olduğunun altını çizmek istedik." dedi.
Dujarric, koordinasyon ve savaş bölgesinde çalışmaya ilişkin risklerin giderilmesinin ve İsrail ordusunun sorumluluğunu yerine getirerek insani yardımları kolaylaştıması gerektiğinin altını çizerek, her gün durumu gözden geçirdiklerini anlattı.
Güvenli yardım dağıtım yollarını sürekli olarak araştırdıklarını bildiren Dujarric, her fırsatta yardım dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.
Dujarric, "Elimizde olan her fırsatı değerlendirmek zorundayız." diye konuştu.
Yardımı askıya almadıklarını, durumu her gün gözden geçirmeye devam ettiklerini yineleyen Dujarric, "Karşılaştığımız riskler, kabul edilebilir düzeyde değil." açıklamasında bulundu.
Dujarric, İsrail'in yardım dağıtımıyla ilgili BM'yi suçlamasıyla ilgili "Silahları olmadan, güvenlikleri sağlanmadan Gazze'dekilere yardım sağlamaya çalışanları suçlamak, bunu inandırıcı bulmak biraz zor." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.