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Dünya

İsrail Savunma Bakanı, Suriye'deki yeni yönetimi tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Katz, "(Suriye Cumhurbaşkanı Şara) Culani, her sabah Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, İsrail ordusunun kendisini Hermon’un zirvesinden izlediğini görecek." ifadeleriyle Suriye'deki yeni yönetimi tehdit etti.

Burak Dağ  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
İsrail Savunma Bakanı, Suriye'deki yeni yönetimi tehdit etti

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "(Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara) Culani, her sabah Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, İsrail ordusunun kendisini Hermon’un zirvesinden izlediğini görecek." ifadeleriyle Suriye'deki yeni yönetimi tehdit etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda (Cebel eş-Şeyh) işgal ettiği bölgeyi dün ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Katz, "(Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara) Culani her sabah, Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, İsrail ordusunun kendisini Hermon'un zirvesinden izlediğini görecek ve bizlerin burada ve güney Suriye'nin tüm güvenlik bölgesinde, Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı arkadaşlarının tehditlerinden korumak için bulunduğumuzu hatırlayacak." dedi.

Ordunun Suriye’deki işgaline değinerek, İsrail’in burada "süresiz kalmaya hazır olduğunu” vurgulayan Katz, Suriye'nin güneyinde hiçbir silahlı unsur bulunmaması için İsrail ordusunun bölgede yaklaşık 40 hedefe hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Suriye'deki Dürzileri İsrail'in yanına çekme çabasını da sürdüren Katz, "Dürzilere karşı herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz." diye konuştu.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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