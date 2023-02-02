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Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan bazı noktaları roketlerle hedef aldı.

Hamdi Yıldız   | 02.02.2023
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Istanbul

Filistin resmi haber ajansına (Wafa) göre, İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir bölgeye üç roketle saldırdı. Saldırıya hedef olan bölgede yangın çıktı, yakınlarındaki sivil yerleşimlerde maddi hasar meydana geldi.

Kentin güneybatı kesimindeki Şeyh Aclin bölgesine de iki roketle düzenlenen ikinci hava saldırısındaki hedeflerde maddi hasarlar oluştu.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerindeki tarım alanlarını ve Beyt Lahye beldesinin kuzeyindeki bir noktayı da bombaladı.

Saldırılar sonucu can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Dün akşam saatlerinde, İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze'den bir roket fırlatıldığını ve İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'den fırlatılan rokete karşılık verme yöntemini değerlendirmek üzere kabineden acil toplantı talep ettiğini belirtmişti.

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