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Dünya

Japonya, Rusya-Ukrayna krizinin yıl dönümünde G7 liderlerini buluşturacak

G7 Dönem Başkanı Japonya'nın 24 Şubat'ta, çevrim içi Liderler Zirvesi düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 02.02.2023
Japonya, Rusya-Ukrayna krizinin yıl dönümünde G7 liderlerini buluşturacak

Tokyo

Resmi Kyodo ajansına göre, Dönem Başkanı Japonya, Rusya-Ukrayna krizinin ilk yıl dönümünde, G7 liderlerini buluşturacak.

Ukrayna'ya saldırıların başladığı 24 Şubat'ta çevrim içi düzenlenecek zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in de davet edilebileceği belirtildi.

Zirvede, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı kararlılık ve dayanışma mesajlarının verilmesi hedefleniyor.

ABD, Almanya, Avrupa Birliği (AB), Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada liderlerinin katılacağı zirvede Ukrayna'ya yönelik işbirliği güçlendirilecek.

Rusya-Ukrayna krizinden olumsuz etkilenen enerji piyasalarının istikrarının sağlanmasında görüş alışverişinde bulunulacak.

G-7 Liderler 2023 Zirvesi mayıs ayında Japonya'nın ev sahipliğinde, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.

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