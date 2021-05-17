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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu

Yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada büyük bir yangın çıktı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Çağrı Koşak   | 17.05.2021
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir sünger fabrikasını bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cebaliye Mülteci Kampı'nın doğusunda yer alan sünger fabrikası, İsrail savaş uçakları tarafından fosfor bombalarıyla hedef alındı.

Yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada büyük çaplı yangın çıkarken, saldırı sonrası bölgede yoğun duman oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almakta zorluk yaşadığı, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için büyük çaba sarf edildiği kaydedildi.

İsrail'in iki gün önce de Beyt Lahiya'daki bir fabrikayı vurduğu ve yine büyük bir yangına neden olduğu hatırlatıldı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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