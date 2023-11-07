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Dünya

İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneydeki Sur kenti üzerinde alçak uçuş yaptı.

İdiris Okuduci  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi

Nebatiye

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin iç kesimlerine kadar girdi.

Savaş uçakları Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesi üzerinde bir müddet alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti semalarında da alçaktan uçtu.

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