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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan ambargo nedeniyle bölgedeki "insani kriz" derinleşiyor.

25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor

Han Yunus
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Filistinliler, bir su tankerinin dağıttığı suları bidonlara doldurup günlük su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
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