İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan ambargo nedeniyle bölgedeki "insani kriz" derinleşiyor.
Han Yunus
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İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 25, 2025
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Filistinliler, bir su tankerinin dağıttığı suları bidonlara doldurup günlük su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor https://t.co/76NT6hsqI2 pic.twitter.com/jEZJBMI496