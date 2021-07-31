Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahale etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek için düzenlenen gösteriye müdahalede bulundu.

Mustafa Deveci   | 31.07.2021
İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahale etti

Kudüs

İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahale etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek için düzenlenen gösteriye müdahalede bulundu. Göstericiler, İsrail'in tehcir ve işgal politikalarına karşı sloganlar attı. İsrail polisi, protestocuları dağıtmak için toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) üzerlerine su sıktı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, İsrail'in tehcir tehdidi altındaki ailelere destek için Şeyh Cerrah'ta gösteri düzenledi.

Göstericiler, İsrail'in tehcir ve işgal politikalarına karşı sloganlar attı.

İsrail polisi, protestocuları dağıtmak için toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) üzerlerine su sıktı.

İsrail güçleri yaklaşık 3 aydır, evlerinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan mahalle sakinlerine destek gösterilerine engel oluyor.

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada nihai bir karara varılmamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 22 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti
Tayland'da Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İstanbul'da 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı
Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı
Fransa'da 'Kovid-19 aşısı zorunluluğu' ve 'sağlık ruhsatı' karşıtları meydanları doldurdu

Benzer haberler

İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahale etti

İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahale etti

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını itlaf etti

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den dünyaya 'İran'ın durdurulması' çağrısı

İran televizyonu: İsrail gemisine saldırı Tel Aviv'in Suriye'de geçen hafta düzenlediği saldırıya karşılık yapıldı

İran televizyonu: İsrail gemisine saldırı Tel Aviv'in Suriye'de geçen hafta düzenlediği saldırıya karşılık yapıldı
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, işgal ve yerleşim birimleri karşıtı gösteri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, işgal ve yerleşim birimleri karşıtı gösteri
İsrail'de Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşılama kampanyası başlatıldı

İsrail'de Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşılama kampanyası başlatıldı