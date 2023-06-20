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Dünya

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki baskında herkesi dışarı çıkarttı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında içeride namaz kılanları, görevlileri ve korumaları dışarı çıkardı.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki baskında herkesi dışarı çıkarttı

Quds

Görgü tanıklarının AA muhabirine bildirdiğine göre, İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Baskın sırasında içeride namaz kılanların yanı sıra, görevliler ve korumalar da dışarı çıkarıldı.

Bu şekilde bir tutum "tehlikeli ve alışılmışın dışında" olarak nitelendirildi.

Bir süre sonra evkaf görevlileri ve korumaların yeniden gelmelerine izin verildiği belirtilirken, baskının sebeplerine ilişkin polisten bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisinin geçmişte yaptığı baskınlarda, Aksa'daki evkaf görevlileri ve koruma memurlarını dışarı çıkarmadığı ancak bu kez farklı davranması tepki çekti.


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