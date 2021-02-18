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Dünya

İsrail polisi Mescid-i Aksa’da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda 5 Filistinliyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 18.02.2021
İsrail polisi Mescid-i Aksa’da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Filistinlilere Harem-i Şerif’te saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, polislerin saldırının ardından 5 kişiyi gözaltına aldığı aktarılırken, İsrail polisinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Vakiıflar İdaresi ayrıca, 50 fanatik Yahudi’nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini kaydetti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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