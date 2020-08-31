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Dünya

İsrail polisi Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin ana girişlerinden olan El-Amud Kapısı yakınlarında 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gülşen Topçu   | 31.08.2020
İsrail polisi Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, El-Amud Kapısı yakınlarında 3'ü genç kız 4 Filistinliyi darbettikten sonra gözaltına aldı

Söz konusu Filistinlilerin Kudüs'ün kuzeydoğusundaki El-İseviyye beldesi sakinlerinden olduğu ifade edildi.

İsrail polisinden, gözaltına alma sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, çeşitli gerekçelerle işgal altındaki Kudüs'te Filistinlileri gözaltına alıyor.


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