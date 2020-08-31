Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına füze saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi.
Bağdat
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına 2 katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, olayla ilgili detay verilmedi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.