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Dünya

Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi.

Ali Cevad, Zeynep Hilal Karyağdı   | 31.08.2020
Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına füze saldırısı

Bağdat

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına 2 katyuşa füzesi atıldığı belirtildi. 

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, olayla ilgili detay verilmedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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