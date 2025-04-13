İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki saldırıları sürüyor. Düzenlenen saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Bani Süheyla kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi. Filistinliler, saldırının ardından hasar gören çadırları inceledi.
Zeytun Mahallesine hava saldırısı düzenlediği anlar kaydedildi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Zeytun Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği anlar kaydedildi.
Deyr Belah Belediyesi binasına saldırı düzenledi
İsrail ordusunun Gazze'nin Deyr Belah kentinde yer alan belediye binasına düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bölge sakinleri ve arama kurtarma ekipleri hedef alınan binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlattı. Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.