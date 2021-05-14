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Dünya

İsrail ordusu: Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı

İsrail ordusu, Suriye'den İsrail'in kuzeyine 3 roket atıldığını ve herhangi bir hasar oluşmadığını bildirdi.

Mustafa Deveci   | 14.05.2021
İsrail ordusu: Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail tarafına atılan roketlerden ikisinin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde boş araziye, birinin de Suriye topraklarına düştüğü belirtildi.

Roketlerin herhangi bir hasara neden olmadığı ifade edildi.

Dün de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, atılan roketler Celile bölgesindeki sahil kesimine düşmüş, can ve mal kaybına yol açmamıştı.


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