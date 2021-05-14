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Dünya

Danimarka'da Filistin'e destek gösterisinde bir kişi gözaltına alındı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Filistin’e destek için düzenlenen gösteride çıkan olayların ardından bir kişi gözaltına alındı.

Davut Çolak   | 14.05.2021
Danimarka'da Filistin'e destek gösterisinde bir kişi gözaltına alındı

Danimarka

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da polisin gösteriyi dağıtmasına ve organizatörlerin gösterinin son bulduğunu açıklamasına rağmen Svanemöllen tren istasyonu civarında otoyola oturarak eylem yapan küçük gruba müdahale eden Kopenhag polisi, gruptaki bazı kişilerin kimliklerinin kayıtlarını aldı.

Danimarka'da Filistin'e destek gösterisinde bir kişi gözaltına alındı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Filistin’e destek için düzenlenen gösteride çıkan olayların ardından bir kişi gözaltına alındı. Polisin gösteriyi dağıtmasına ve organizatörlerin gösterinin son bulduğunu açıklamasına rağmen Svanemöllen tren istasyonu civarında otoyola oturarak eylem yapan küçük gruba müdahale eden Kopenhag polisi, gruptaki bazı kişilerin kimliklerinin kayıtlarını aldı. ( Davut Çolak - Anadolu Ajansı )

Polisin, İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından İsrail Büyükelçiliğine taş atan kişileri belirlemek için gruptaki bazı kişilerin de kaydını yaptığı öğrenildi.

Kopenhag Polis Sözcüsü, AA muhabirine açıklamasında, gösterilerin ardından şu ana kadar bir kişinin gözaltına alındığını ancak sayının artabileceğini söyledi.

Olaylı gösteri

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen Filistin’e destek gösterisi gün içinde çıkan olaylar nedeniyle polis tarafından dağıtılmıştı.

Göstericiler, İsrail Büyükelçiliğinin etrafında oluşturulan polis kordonunun arkasına birkaç kez torpil fırlatmış ve duyulan kuvvetli patlama sesinin ardından harekete geçen Kopenhag polisi, meydanda toplanan kadın ve çocukların da bulunduğu göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Daha sonra küçük bir grup gösterici tarafından İsrail Büyükelçiliğine taş atılmıştı.

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