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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca yönelik hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir aracı hedef alması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İdiris Okuduci  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca yönelik hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Bafliye beldesi yolu üzerinde seyir halinde olan bir aracı hedef aldı.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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