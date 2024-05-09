İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca yönelik hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir aracı hedef alması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Bafliye beldesi yolu üzerinde seyir halinde olan bir aracı hedef aldı.
Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.