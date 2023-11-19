Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,952.40
BTC/USDT
36,422.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süleyman Seba anısına Sakaryaspor ile oynanan özel maçın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedefleri" vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflerin" savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

Mustafa Deveci  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedefleri" vurdu

Kudüs

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 10 kadar havan mermisiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı ve İsrail topçularının karşılık verdiği aktarılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının da Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda, 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Kocaeli'de 24 saatte metrekareye ortalama 73 kilogram yağış düştü
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi
Mardin'de yağış, fırtına ve toz taşınımı etkili oldu
Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli K2 tipi cezaevindeki hükümlüler naklediliyor

Benzer haberler

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Lübnan silahlı kuvvetlerine yardım yapacaklarını bildirdi

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Lübnan silahlı kuvvetlerine yardım yapacaklarını bildirdi

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki sağlık çalışanlarına yönelik ihlalinin görüntüsünü paylaştı

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedefleri" vurdu

Uzmanlara göre İsrail'deki "sömürge rejiminin çökmesi için ortak siyasi irade şart"

Uzmanlara göre İsrail'deki "sömürge rejiminin çökmesi için ortak siyasi irade şart"
İsrail ordusunun Gazze'de gece boyu süren hava ve topçu saldırılarında onlarca kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze'de gece boyu süren hava ve topçu saldırılarında onlarca kişi öldü
İsrail gazetesi Haaretz: Ordunun helikopteri Hamaslılara ateş açarken siviller de vuruldu

İsrail gazetesi Haaretz: Ordunun helikopteri Hamaslılara ateş açarken siviller de vuruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet