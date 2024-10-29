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Dünya

İsrail ordusu Lübnan Kızılhaç ekibini hedef aldı

Lübnan Kızılhaçı, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Sur kentinde düzenlenen saldırıda yaralananları kurtarmaya giden ilk yardım ekibini hedef aldığını duyurdu.

Wassim Samih Seifeddine, Ekrem Biçeroğlu, Omar Alothmani  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
İsrail ordusu Lübnan Kızılhaç ekibini hedef aldı

Beyrut

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan Kızılhaç açıklamasına göre, İsrail ordusunun Sur kentine düzenlediği saldırının ardından güvenli yolun sağlanması amacıyla UNIFIL ile koordinasyon için gerekli temasları yapan Kızılhaç ilk yardım ekipleri yaralıları kurtarmak için bölgeye hareket etti.

İsrail ordusunun saldırı bölgesine ulaşan Kızılhaç ekiplerini ve ambulansları füzelerle hedef aldığına yer verilen açıklamada, bir füzenin isabet etmesi sonucu iki ambulansın zarar gördüğü, sağlık görevlilerinin yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve merkezlerine geri döndüğü belirtildi.

NNA'da yer alan başka bir habere göre ise İsrail ordusu Nebatiye kentinde bir saatten kısa bir süre içinde 9 saldırı düzenlendi.

Saldırılara hedef olan 12 bina yerle bir oldu. Can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

⁠⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 710 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 710 kişi öldü, 12 bin 592 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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