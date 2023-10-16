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Çocuk ve bebekler İsrail'in Gazze saldırılarında hedef oldu.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Lübnan’a topçu saldırısı düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan sınırında askerlerine ateş açıldığını ve buna karşılık saldırının yapıldığı bölgeye topçu atışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mustafa Deveci, İdiris Okuduci, Enes Canlı  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
İsrail ordusu Lübnan’a topçu saldırısı düzenliyor

Safed

Ordundan yapılan açıklamaya göre İsrail askerlerine Lübnan sınırında ateş açıldı.

İsrail ordusuna ait noktalara da Lübnan'dan ateş açıldığı belirtildi. Buna ek olarak Lübnan'dan İsrail ordusuna ait bir tanka anti tank füzesiyle saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda ölen veya yaralanan asker olmadığı ifade edilirken, ateş açılan kaynağın topçu atışıyla vurulduğu aktarıldı.

Lübnan Hizbullahı konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "savaşçılarının 5 noktayı doğrudan ve uygun silahlarla hedef aldığını" aktararak, İsrail tarafında yaralılar olduğunu iddia etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre ise İsrail'in saldırısı sonucu iki evde hasar oluştu ve yangın çıktı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan sınırına da yığınak yapmaya devam ediyor.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre İsrail ordusu, Lübnan sınırı çevresine çok sayıda tank ve obüs sevk etti.

Sınıra yakın bölgelerde kontrol noktaları da oluşturan İsrail güçleri, gazetecilerin görüntü veya fotoğraf almasına ise izin vermiyor.

İsrail ordusu Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki 28 beldede yaşayan sivillerin devletin karşıladığı turizm işletmelerine tahliye edileceğini açıklamıştı.

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