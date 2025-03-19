İsrail ordusu Kuneytra'da askeri noktalar inşa etmeyi sürdürüyor
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde askeri noktalar inşa etmeyi sürdürüyor.
Ankara
Suriye'de başta Şeyh (Hermon) Dağı başta olmak üzere askeri üsler kuran İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelere yönelik askeri faaliyetlere devam ediyor.
İsrail ordusu, son olarak aralarında Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu ve 12 bin kişinin yaşadığı kasabanın doğusunda Talloul al-Hamar'ı içine alan bölgede üç askeri nokta inşa etti, ayrıca kasabanın batısındaki Hosh Hadar'da ve kasabanın kuzeyinde yer alan tarım arazilerinde birer askeri nokta kurdu.
Bölgede yaşayan Suriyeliler, İsrail ordusunun kurduğu askeri noktaların yakınındaki arazilerinde tarım yapmalarının engellenmesinden dolayı endişeli ve korku içerisinde yaşıyor.
Rusların kullandığı karakol yıkıldı
İsrail ordusu ayrıca Suriye'de devrik Baas rejimi döneminde Rus güçleri tarafından karakol olarak kullanılan bir askeri noktayı buldozerlerle yıktı.
Bir tank, iki buldozer ve birkaç askeri araçla Kuneytra kırsalına giren İsrail ordusu, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde Rus güçleri tarafından karakol olarak kullanılan "Jamous" noktasını, buldozerlerle yıkıp tamamen kullanılamaz hale getirdi ve yıkımın ardından bölgeden geri çekildi.
İsrail ordusu, geri çekilirken bölgede bulunan eski askeri teçhizatı da beraberinde götürdü.
İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali
Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.
Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.
Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.
İsrail, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde rejim döneminden kalma askeri noktalara da hava saldırıları düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.