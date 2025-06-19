İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığını duyurdu
İsrail ordusu, İran'dan kısa süre önce İsrail topraklarına doğru yeni füze atışları gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
- İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmada 7. gün
- Trump'ın, İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığı iddia edildi
- Rusya Devlet Başkanı Putin: İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir
Halkın en kısa sürede sığınaklara geçmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanları terk etmemesi istendi.
Atılan füzelerin ardından başta Hayfa kenti olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.
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İsrail basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10'dan fazla füze atıldığını yazdı.
İran, Tel Aviv ve Hayfa'ya "birleşik füze ve kamikaze İHA" saldırısı başlattığını duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerindeki askeri hedeflere 100'den fazla kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.
Tesnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu "Sadık Vaat 3" operasyonunun 15'inci dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerindeki askeri hedefler ile savunma sanayisine bağlı sanayi merkezlerine yeni bir "birleşik füze ve kamikaze İHA" saldırı dalgası başlatıldığı, operasyonunun, özellikle füze savunma sistemlerini hedef almak üzere 100'den fazla saldırı ve intihar tipi İHA ile sürdüğü bildirildi.
Açıklamada ayrıca, askeri ve savunma sanayii hedeflerine yönelik etkili ve artan yoğunlukta füze operasyonlarının devam edeceği kaydedildi.
İsrail, İran'ın batısına yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu
Ordudan yapılan açıklamada, savaş jetlerinin İran'ın batısındaki hedefleri hava saldırılarıyla hedef aldığı aktarıldı.
İsrail jetlerinin İran'ın askeri kapasitesi ve balistik füze altyapısına birden fazla saldırı düzenlediği ifade edildi.
Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracının İran'da balistik füze taşıyan kamyonları vurduğu da iddia edildi.
İran Dışişleri Bakanından, İsraillilere askeri ve istihbarat alanlarından uzak durmaları çağrısı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsraillilere askeri ve istihbarat alanlarına yakın olmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.
Erakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Askeri Komuta, Kontrol ve İstihbarat Karargahı ve bir diğer önemli hedefi isabetli bir şekilde ortadan kaldırdıklarını" savundu.
"Patlama dalgası, yakındaki ve büyük ölçüde boşaltılmış Soroka Askeri Hastanesi'nin küçük bir bölümünde yüzeysel hasara yol açtı." diyen Erakçi, "Tesis esas olarak 25 mil uzaklıktaki Gazze'deki soykırıma katılan İsrail askerlerinin tedavisi için kullanılıyor. İsrail (Gazze’de) Filistin hastanelerinin %94'ünü yok etti veya hasar verdi." ifadelerine yer verdi.
Erakçi, "Hastaneleri ve sivilleri hedef alanlar İranlılar değil, İsrailli savaş suçlularıdır. İsraillileri saldırılardan önce tahliye talimatlarımızı dinlemeye ve askeri ve istihbarat alanlarına yakın olmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
BM'den İsrail ile İran'a "uluslararası hukuka tam saygı" çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"İsrail'in İran genelinde devam eden geniş çaplı saldırıları ve İran'ın buna yanıt olarak başlattığı füze ve insansız hava aracı saldırıları, siviller üzerinde ciddi insan hakları ile insani etkiler oluşturuyor." ifadelerini kullanan Türk, saldırıların, tüm bölgeyi "alevler içinde" bırakma riski taşıdığına vurgu yaptı.
Türk, karşılıklı saldırıların askeri hedeflerin ötesine geçerek ciddi zararlara yol açtığını belirterek, "Saldırılar sivilleri öldürdü ve yaraladı; tıbbi altyapı, konutlar, su boru hatları ile petrol ve gaz tesisleri gibi çok sayıda sivil unsur zarar gördü." değerlendirmesinde bulundu.
İran'daki son resmi verilere göre 224 kişinin öldüğünü hatırlatan Türk, insan hakları yetkililerinin bu sayının iki katından fazla olduğunu bildirdiğini belirtti.
Türk, "İsrail'deki resmi rakamlar en az 24 kişinin öldüğünü ve 840'tan fazla kişinin yaralandığını belirtiyor. Başkentin geniş kesimlerini kapsayan tahliye uyarılarının ardından Tahran'da çok sayıda ve artan sayıda sivil yerinden ediliyor. Her iki tarafı da bağlayan uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini hatırlıyorum; bunlar, düşmanlıkların yürütülmesinde ayrımcılık, orantılılık ve önlemler ilkelerine tam saygı gösterilmesini talep ediyor ve sivillere veya sivil nesnelere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların yanı sıra kasıtlı saldırıları da yasaklıyor." ifadelerini kullandı.
Saldırılardan sivillerin etkilenmesini görmenin dehşet verici olduğunu vurgulayan Türk, her iki tarafın üst düzey yetkililerinin tehdit ve kışkırtıcı söylemlerinin, sivillere zarar verme konusunda "endişe verici bir niyeti" ortaya koyduğunu ifade etti.
Türk, "Bu tırmanan mantıksızlık sarmalından kurtulmanın tek yolu azami itidal, uluslararası hukuka tam saygı ve iyi niyetle müzakere masasına geri dönmektir." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.
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