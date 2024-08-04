Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
2,895.60
BTC/USDT
60,514.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor

Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu arasında sınır hattındaki karşılıklı saldırılar sürüyor.

İdiris Okuduci  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

Beyrut

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan Ramya Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu.

Lüban resmi ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın sınır bölgesindeki Kfar Killa beldesine art arda 4 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

NNA'da ayrıca, İsrail'in Mahmudiye bölgesi ve Blad beldesi çevresine hava saldırıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mercayun ilçesi çevresindeki Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi, İsrail'in de kuzeyinde karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda seferler yeniden yapılmaya başlandı
Türkiye ve dünya gündemi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

Benzer haberler

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor

İsrail ordusu Gazze'de Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesinde çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı

Gazze'deki Sivil Savunma: Ekipman ve araçlarımızın yüzde 60'dan fazlası hizmet dışı kaldı

Biden'ın Washington'daki görüşmede Netanyahu'ya "Bana maval okuma" dediği iddiası

Biden'ın Washington'daki görüşmede Netanyahu'ya "Bana maval okuma" dediği iddiası
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 1 çocuk öldü, 6 sivil yaralandı

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 1 çocuk öldü, 6 sivil yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet