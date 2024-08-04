İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor
Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu arasında sınır hattındaki karşılıklı saldırılar sürüyor.
Beyrut
Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan Ramya Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu.
Lüban resmi ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın sınır bölgesindeki Kfar Killa beldesine art arda 4 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.
NNA'da ayrıca, İsrail'in Mahmudiye bölgesi ve Blad beldesi çevresine hava saldırıları gerçekleştirdiği kaydedildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mercayun ilçesi çevresindeki Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi, İsrail'in de kuzeyinde karşılıklı saldırılar devam ediyor.
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