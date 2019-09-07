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Dünya

İsrail ordusu Gazze'de 2 mevkiyi bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'nin sınır boyundaki tel örgüler bölgesindeki 2 mevkiyi bombaladı.

Yaser Albanna,Hamdi Yıldız   | 07.09.2019
İsrail ordusu Gazze'de 2 mevkiyi bombaladı

Gazze

Bölgedeki tanıklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahye ve doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde, Filistinli grupların gözetleme merkezi olarak kullandığı 2 mevkiyi bombaladı.

İsrail ordusu, bombalamalar öncesinde Gazze Şeridi'nden 5 füze fırlatıldığını duyurmuştu.

Gazze'den fırlatıldığı söylenen füzelerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, dün Gazze'nin sınır bölgesinde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli şehit olmuştu. Müdahale sırasında 66 kişi de yaralanmıştı.

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