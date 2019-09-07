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Dünya

Trump'tan Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a 'sizinleyiz' mesajı

ABD Başkanı Trump, yayımladığı video mesajda, Dorian Kasırgası'nın büyük tahribata yol açtığı Bahamalar'a "Sizinleyiz, Tanrı sizi kutsasın." ifadesini kullandı.

Dildar Baykan   | 07.09.2019
Trump'tan Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a 'sizinleyiz' mesajı

Washington

Dorian Kasırgası ABD'nin kuzeyine doğru ilerlerken, ABD Başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından kasırgaya ilişkin bir video mesaj yayımladı. 

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, kasırganın bu ülkeye verdiği zararın farkında olduklarını ve her türlü yardımı yapacaklarını vurguladı.

Donald Trump, Bahamalar'a, "Sizinleyiz, Tanrı sizi kutsasın." mesajını iletti.

Kasırga tehlikesinin geçtiği bölgelerde sörf keyfi

Öte yandan, kasırganın denize doğru ilerlemesinin ardından, daha önce tehlike altında olan Kuzey Carolina eyaletindeki Carolina Beach bölgesinde halk da sahile indi.

Sahilde sörf yapan bir kişi de AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Şu anda kategori 1 seviyesinde olan Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında kuzey yönünde ilerliyor.

ABD kıyılarına ulaşmadan önce 5'inci kategoride Bahamalar'ı vuran kasırga nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, yüzlerce kişinin kaybolduğu kasırgada ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtmişti.

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