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Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki El-Fevvar Mülteci Kampına düzenlediği baskın sırasında bir Filistinli genç yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Yusuf Alioğlu, Ali Semerci  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun El-Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu 29 yaşındaki Yahya Danyal Avad'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların Yatta Hastanesi'ne kaldırıldığı dile getirilen haberde, göğsünden vurularak ağır yaralanan Avad'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

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