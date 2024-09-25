İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki El-Fevvar Mülteci Kampına düzenlediği baskın sırasında bir Filistinli genç yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
İstanbul
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun El-Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.
Haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu 29 yaşındaki Yahya Danyal Avad'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yaralıların Yatta Hastanesi'ne kaldırıldığı dile getirilen haberde, göğsünden vurularak ağır yaralanan Avad'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.