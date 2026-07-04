İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mensuri beldesini hava saldırısıyla hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in güneydeki saldırı ve ihlallerine dikkat çekildi.

İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Sur kentine bağlı Mansuri beldesine saldırdığı belirtilen haberde, can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde, Lübnan'ın güneyinde konuşlu İsrail güçlerinin de Nebatiye kentine bağlı Hadasa, Kuneyn ve Tayri beldelerine yönelik ağır otomatik silahlarla ateş açtığı kaydedildi.

NNA'nın haberine göre, ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ile İsrail arasında sağlanan çerçeve anlaşmasından bu yana Nebatiye kırsalında kayıp olan bazı vatandaşlardan 3'ü dün ölü, biri ise ağır yaralı halde bulundu.

Ağır yaralı vatandaşın Sur kentindeki bir hastaneye kaldırılarak bacağının ampute edildiği aktarılan haberde, söz konusu vatandaşların ne zaman saldırıya uğradıklarıyla ilgili bilgi verilmedi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.