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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, ateş açtığı BM aracının "savaş alanında" seyrettiğini iddia etti

Ordu, bir BM çalışanının ölümüyle sonuçlanan saldırısını, aracın rotasıyla ilgili bilgilendirilmediği gerekçesiyle savundu.

Enes Canlı  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
İsrail ordusu, ateş açtığı BM aracının "savaş alanında" seyrettiğini iddia etti

Kudüs

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta ateş açtığı Birleşmiş Milletler'e (BM) ait aracın "savaş alanında" seyrettiğini ve aracın rotasıyla ilgili orduya bilgi verilmediğini iddia etti.

İsrail ordu sözcülüğü, askerlerin kara saldırısı başlattığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta BM aracına düzenlediği ve bir BM çalışanının öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ordu, ilk belirlemelere göre, "aracın daha önceden aktif savaş alanı olarak belirlenen bir alanda ilerlediğini ve kendilerinin taşıtın rotasıyla ilgili bilgilendirilmediğini" savundu.

BM aracına saldırı

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda, bir BM çalışanının hayatını kaybettiği, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının bilinmediği aktarılmıştı.

Filistinli kaynaklar ise üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca, İsrail güçlerince ateş açıldığını belirtmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Biriminden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildirmişti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istemişti.

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