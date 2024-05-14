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İtalya’nın başkenti Roma’da Sapienza Üniversitesi öğrencileri, Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Siirt'te üniversite öğrencilerinden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Siirt'te üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için devam eden eylemlere destek vermek için 5 günlük nöbet başlattı.

Mehmet Niyazi Deniz  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Siirt'te üniversite öğrencilerinden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz - AA

Siirt

Siirt Üniversitesi (SİÜ) İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, öğrenci topluluklarının desteğiyle Kezer Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi bahçesinde kurulan çadırlarda bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Siirt Genç İHH Sorumlusu Barış Berat Butur, alanda kurulan çadırlarda nöbet başlatıldığını söyledi.

Çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin evinden ve yurdundan zorla göçe sürüklendiğini dile getiren Butur, şunları aktardı:

"Filistin'de tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu duruma dikkat çekmek amacıyla başlatılan nöbetler için üç çadır kuruldu. Bir çadır öğrencilerin derslerini yapmaları, bir çadır eylem ve etkinlikler, diğer çadır ise yemek ve çay ihtiyaçlarını karşılanması için kuruldu. Ayrıca öğrenci kulüpleri tarafından kurulan stantlarda satılan bileklik, kolyelik ve resim gibi çalışmalardan elde edilecek gelirler Gazze'deki insanların yararına kullanılacak."


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