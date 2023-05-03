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Dünya

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladığını duyurdu.

Enes Canlı, Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı

KUDÜS

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güney ve kuzey bölgelerindeki Filistinli gruplara ait hedefleri vurduğu ve Gazze Şeridi'nde patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, "idari tutukluluk" uygulamasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinin ardından hayatını kaybeden Filistinli Hıdır Adnan'ın ölümüne tepki için Gazze Şeridi'nden atılan roketlere misilleme "Hamas'la karşı karşıya gelme anlamı taşısa da güçlü ve kapsamlı" olacak.

Haberde ayrıca Kahire yönetiminin, İsrail'den ateşkes için Adnan'ın naaşının teslim edilmesini istediği ancak Tel Aviv'in bunu reddettiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 30'dan fazla roket ve havan mermisinin fırlatıldığını duyurmuş, akşam saatlerinde atılan son 4 roketten birinin hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından imha edildiği, üçünün açık araziye düştüğü bildirilmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistin köyüne baskın düzenledi

İsrail güçleri, gece geç saatlerde, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Haris köyüne baskın düzenledi.

AA muhabirinin, bölgedeki görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Selfit'e bağlı Haris köyünün tüm giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, Muhammed Suuf adlı Filistinlinin evini yıkmak üzere içerideki insanları zorla dışarı çıkardı.

Çok sayıdaki İsrail askeri, yıkmak için evin içinde çalışma yürütüyor.

Muhammed Suuf, 15 Kasım 2022'de, Selfit'in kuzeybatısında bulunan Ariel Yahudi yerleşim bölgesine yönelik silahlı saldırıda, İsrailli 3 yerleşimciyi öldürmüş ve diğer birkaç kişiyi de yaralamıştı.

Ne olmuştu?

İsrail hapishanesinde 87 gün açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan’ın hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roket atılmıştı.

Gazze'den atılan roketlerin yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı, bu kişilerden 3'ünün de Çinli işçiler olduğu kaydedilmişti.

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