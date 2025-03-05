İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 17 evi yıkmayı planlıyor
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 17 evi yıkmayı planladığı bildirildi.
Tulkerim
Nur Şems Mülteci Kampı Hizmetleri Komitesi Başkanı Nehad eş-Şaviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Menşiye Mahallesi'nde "yol yapımı için" kamptaki 17 evin yıkılacağı ihtarında bulunduğunu söyledi
İsrail güçlerinin, bir hafta içinde 11 evi yıktığını hatırlatan Şaviş, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan evlerin, çok sayıda daireden oluştuğunu ve bu nedenle onlarca ailenin evsiz kalabileceğini ifade etti.
Şaviş, Filistinlilere ait evlerin yıkılmasını, "toplu cezalandırma" olarak nitelendirerek, "güvenlik" gerekçesiyle kampın yapısının değiştirilmeye çalışıldığını dile getirdi.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesinin yayımladığı aylık rapora göre, İsrail güçleri, geçen şubat ayında 79 yıkım gerçekleştirdi.
Bu çerçevede 109’u ikamet edilen, 5’i boş olmak üzere 114 ev ve 34 tarımsal tesis ve müştemilatı tahrip edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.