Dolar
36.44
Euro
39.05
Altın
2,900.03
ETH/USDT
2,204.00
BTC/USDT
89,589.00
BIST 100
10,178.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni"nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 17 evi yıkmayı planlıyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 17 evi yıkmayı planladığı bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekci Gülay  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 17 evi yıkmayı planlıyor

Tulkerim

Nur Şems Mülteci Kampı Hizmetleri Komitesi Başkanı Nehad eş-Şaviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Menşiye Mahallesi'nde "yol yapımı için" kamptaki 17 evin yıkılacağı ihtarında bulunduğunu söyledi

İsrail güçlerinin, bir hafta içinde 11 evi yıktığını hatırlatan Şaviş, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan evlerin, çok sayıda daireden oluştuğunu ve bu nedenle onlarca ailenin evsiz kalabileceğini ifade etti.

Şaviş, Filistinlilere ait evlerin yıkılmasını, "toplu cezalandırma" olarak nitelendirerek, "güvenlik" gerekçesiyle kampın yapısının değiştirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesinin yayımladığı aylık rapora göre, İsrail güçleri, geçen şubat ayında 79 yıkım gerçekleştirdi.

Bu çerçevede 109’u ikamet edilen, 5’i boş olmak üzere 114 ev ve 34 tarımsal tesis ve müştemilatı tahrip edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı kabul etti
AK Parti'nin seçim çalışmasındaki silahlı saldırıya ilişkin dava 10 Haziran'da başlayacak
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında dava açıldı
Basit yöntemlerle az katlı evler depreme dayanıklı hale getirilebilir

Benzer haberler

İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 17 evi yıkmayı planlıyor

İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 17 evi yıkmayı planlıyor

Gazze Planı Arap devletlerini birleştirir mi?

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Nakura beldesinde bir araca SİHA'yla saldırdı

WSJ'ye göre İsrail, Suriye'yi birleştirmeye çalışan grupları tehdit olarak görüyor

WSJ'ye göre İsrail, Suriye'yi birleştirmeye çalışan grupları tehdit olarak görüyor
İsrail basınına göre, terör örgütü PKK'nın silah bırakması İsrail'in çıkarlarına tehdit

İsrail basınına göre, terör örgütü PKK'nın silah bırakması İsrail'in çıkarlarına tehdit
Gazze'de Filistinlilere yönelik tehditlerini artıran İsrail, yeni bir "açlık dalgası" oluşturmak istiyor

Gazze'de Filistinlilere yönelik tehditlerini artıran İsrail, yeni bir "açlık dalgası" oluşturmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet