Euro
9.27
Dolar
7.82
BIST 100
1,211.51
Altın
1,924.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail medyası: İsrail'e ait uçak direkt uçuşla Hartum'a gitti

İsrail'e ait bir uçağın ilişkileri normalleştirmek için devam eden temaslar kapsamında Sudan'ın başkenti Hartum'a indiği belirtildi.

Halime Afra Aksoy   | 21.10.2020
İsrail medyası: İsrail'e ait uçak direkt uçuşla Hartum'a gitti

Kudüs

İsrail merkezli Walla haber sitesine göre, İsrail'e ait özel bir jet, direkt uçuşla Sudan'ın başkenti Hartum'a gitti. Haberde, bu durumun ABD'nin ara buluculuğuyla Tel Aviv ile Hartum arasındaki normalleşme anlaşmasının sonuçlanması çerçevesinde devam eden temaslarla ilgili olduğu kaydedildi.

Özel jetin yolcularına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, uçağın daha önce İsrail hükümetinin resmi temsilcileri tarafından ülke dışındaki görevlerde defalarca kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, uçağın birkaç saat sonra Tel Aviv'e döndüğü aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) 19 Ekim Pazartesi günü İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, birkaç gün içinde Tel-Aviv ile Hartum arasında ilişkilerin tesis edildiğine dair resmi açıklama yapılacağı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugün verdiği basın brifinginde, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 335 milyon doları ödemesinin ardından Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarma işlemlerine başladıklarını duyurmuştu.

Ancak bunun nihai sonuca ulaşmasının İsrail'le normalleşme sürecine de bağlı olduğunu ifade eden Pompeo, Hartum yönetiminden normalleşme sürecinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini umduğunu söylemişti.

Pompeo, "Sudan yönetiminin İsrail'i tanımasını ve ilişkilerini geliştirmesini istiyoruz. Bu bağımsız kararı vermenin neden Sudan hükümetinin çıkarına olduğunu vurgulamak adına onlarla gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı görülüyor
Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi bekleniyor
Brezilya'da Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı deneylerine katılan bir gönüllü doktor öldü
AB liderleri Kovid-19 toplantısı yapacak

Benzer haberler

İsrail medyası: İsrail'e ait uçak direkt uçuşla Hartum'a gitti

İsrail medyası: İsrail'e ait uçak direkt uçuşla Hartum'a gitti

BAE'nin İsrail ile anlaşmasının altında 'ABD'nin kurtarma operasyonu var' iddiası

İsrailli Bakan: ABD'deki seçimden önce bir başka normalleşme anlaşmasına varabiliriz

ABD'nin 'terör listesinden' çıkmak isteyen Sudanlılar İsrail'le normalleşme şartını reddediyor

ABD'nin 'terör listesinden' çıkmak isteyen Sudanlılar İsrail'le normalleşme şartını reddediyor
İsrail Savunma Bakanı: İran’ın Golan çevresine yerleşmesine asla izin vermeyeceğiz

İsrail Savunma Bakanı: İran’ın Golan çevresine yerleşmesine asla izin vermeyeceğiz
İsrail'den Dubai'ye uçuşlar 2021 başında başlayacak

İsrail'den Dubai'ye uçuşlar 2021 başında başlayacak