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Dünya

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur'da silah deposunu vurdu: 3 yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesinde silah deposuna düzenlediği hava saldırısı nedeniyle bölgede güçlü patlamalar meydana geldiği ve en az üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Enes Canlı, Esat Fırat  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur'da silah deposunu vurdu: 3 yaralı

Kudüs

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Adlun beldesine hava saldırısı düzenledi ve bölgede güçlü patlamalar duyuldu. Saldırının bir silah deposuna düzenlendiği, bu nedenle patlamaların devam ettiği belirtildi.

Etrafa saçılan şarapnellerin çevre köylere ulaştığı aktarıldı. Üç kişinin yaralandığı, Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolun iki yönlü trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada, patlamaların yaşandığı ve alev toplarının yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail basını, saldırının sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafeye yapıldığını duyurdu.

Öte yandan NNA'da yer alan habere göre, ayrıca İsrail'e ait savaş uçakları, Sur kentine bağlı eş-Şahabiye ve el-Mecadil beldelerine de hava saldırısı düzenledi. Haberde, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Lübnan Hizbullahı'nın işgal altındaki Golan Tepelerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 İsrail askeri yaralanmıştı.

Hizbullah'ın düzenlediği saldırı ve bunlara karşı fırlatılan önleyici füzelerden düşen şarapneller nedeniyle işgal altındaki Golan Tepeleri'nde, Banyas Nehri yakınlarında orman yangınları çıktığı bildirilmişti.

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