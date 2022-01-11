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Dünya

İsrail: Lübnan ya da Gazze ile çatışmak zorunda kalabiliriz

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Filistinlilerle ilişkilerde henüz herhangi bir siyasi ilerleme kaydetmeyi planlamadığını söyledi.

Hamdi Yıldız   | 11.01.2022
İsrail: Lübnan ya da Gazze ile çatışmak zorunda kalabiliriz

KUDÜS

Yediot Aharaton gazetesinin haberine göre, Bennett, İsrail Parlamentosu Güvenlik ve Dışişleri Komisyonu oturumunda açıklamalarda bulundu.

Bennet, ülkesinin Lübnan ya da Gazze Şeridi ile askeri bir çatışmaya girmek zorunda kalabileceğini söyledi. Bennett, açıklamalarında bunun nedenlerine ilişkin ayrıntıya yer vermedi.

Geçen ay Tel Aviv yakınlarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesine ilişkin Bennett, Filistin ile hali hazırda siyasi konularda bir ilerleme kaydetme planı olmadığını dile getirdi.

Bennett, İsrail'in çıkarlarının Batı Şeria ve Gazze'de istikrarı korumak ve Hamas Hareketi'nin gücünün büyümesine engel olmak, esir ve kayıpları getirmekte olduğunu vurguladı.


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