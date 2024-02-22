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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir binaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetindeki bir binaya hava saldırısı düzenlediği ve yaralıların olduğu belirtildi.

İdiris Okuduci  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir binaya hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Saldırının gerçekleştiği Nebatiye vilayetine bağlı Kfar Ruman beldesindeki görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’e ait hava araçlarının bir binanın son 2 katını füze ile hedef aldığını kaydetti.

Saldırı nedeniyle yaralıların olduğu ve olay bölgesine ambulansların nakledildiği ifade edildi.

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