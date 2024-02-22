İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir binaya hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetindeki bir binaya hava saldırısı düzenlediği ve yaralıların olduğu belirtildi.
Beyrut
Saldırının gerçekleştiği Nebatiye vilayetine bağlı Kfar Ruman beldesindeki görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’e ait hava araçlarının bir binanın son 2 katını füze ile hedef aldığını kaydetti.
Saldırı nedeniyle yaralıların olduğu ve olay bölgesine ambulansların nakledildiği ifade edildi.