İsrail koronavirüs nedeniyle yabancılara kapılarını kapattı
Yasağın İsrail'de ikamet eden yabancıları kapsamadığı açıklandı.
Kudüs
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İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yabancıların ülkeye alınmayacağını duyurdu.
İsrail Göç ve Sınır İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren ülkeye gelecek tüm yabancıların, karantina altında kalacakları bir ev gösterseler dahi ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtildi.
Kararın Sağlık Bakanlığının tavsiyesiyle alındığına işaret edilen açıklamada, giriş yasağına İsrail'de ikamet eden yabancıların dahil edilmediği aktarıldı.
Söz konusu yasağın ne kadar yürürlükte kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.
İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 433 kişide Kovid-19'a rastlanırken, bunlardan 11'i tedavi edildi.