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Dünya, Koronavirüs

İsrail, İngiltere ve İspanya'nın solunum cihazı talebini geri çevirmiş

İngiltere ve İspanya'nın İsrail'den solunum cihazı ithal etmeyi istediği ancak bu taleplerin Tel Aviv yönetimi tarafından reddedildiği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 16.04.2020
İsrail, İngiltere ve İspanya'nın solunum cihazı talebini geri çevirmiş

Quds


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkili olduğu ülkelerden İngiltere'den çok sayıda firmanın solunum cihazı almak için İsrail'deki şirketlere başvurduğu belirtildi.

İsrailli firmaların, Kovid-19 nedeniyle solunum cihazı ihracatı yasaklandığı için İngiltere'den gelen taleplere olumsuz cevap verdiği ifade edildi.

Bunun üzerine İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, geçen hafta Başbakan Binyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak ülkesine ayrıcalık tanınmasını istediği dile getirildi.

Netanyahu'nun, İsrail'in de solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu belirterek, Raab'ı geri çevirdiği aktarıldı.

İspanya'nın siparişleri

Haberde ayrıca, ithalat yasağı gelmeden önce İspanya'nın İsrail'den 30 adet solunum cihazı sipariş ettiği ancak söz konusu cihazların gönderilmediği kaydedildi.

Bu gelişme üzerine İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Laya'nın geçen pazar günü İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz'ı aradığı ve söz konusu cihazların Tel Aviv yönetimi tarafından getirilen ihracat yasağından önce sipariş edildiğini söylediği ifade edildi.

Görüşmede, Laya'nın, Katz'dan 30 solunum cihazının gönderilmesini istediği, ancak şu ana kadar İsrail'in bu talebi karşılamadığı iletildi.

Kanal 13, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığının haberi yalanlamadığını ancak yorum yapmaktan da kaçındığını kaydetti. 

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