İsrail’in Berlin Büyükelçisi yeni tip koronavirüse yakalandı
İsrail’in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve Büyükelçilikte görevli İsrailli bir diplomatın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Kudüs
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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Berlin Büyükelçisi Issacharoff ve Büyükelçilikte görevli bir İsrailli diplomatın ismi açıklanmayan Almanya Federal Meclisinden bir milletvekiliyle yaptığı görüşmenin ardından Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonucun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Issacharoff ile Kovid-19’a rastlanan diplomatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde oldukları ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından İsrail’in Berlin Büyükelçiliği geçen hafta cuma günü itibarıyla kapatılırken, Büyükelçilikte görevli tüm diplomatların evlerinde karantina altında oldukları kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.