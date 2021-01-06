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Dünya

İsrail ile Sudan arasındaki 'normalleşme anlaşması' Hartum'da imzalandı

İsrail ile Sudan arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşma, Sudan’da törenle imzalandı.

Ömer Erdem   | 06.01.2021
İsrail ile Sudan arasındaki 'normalleşme anlaşması' Hartum'da imzalandı

Hartum

İsrail ile Sudan arasında varılan normalleşme anlaşması için resmi imza töreni, başkent Hartum’da ABD Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde yapıldı.

Törene, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Sudan Maliye Bakanı Hibe Muhammed Ali ve Sudan Adalet Bakanı Nasruddin Abdulbari katıldı.

Mnuchin ile Abdulbari, "Abraham Accords (İbrahim Anlaşması)" adı verilen metni imzaladı.

Anlaşmaya imza atan Sudan, böylece Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in ardından İsrail ile ilişkileri resmen normalleştirdi.

BAE ve Bahreyn de İbrahim Anlaşması'nı imzalamıştı

BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları, eylülde Beyaz Saray’da düzenlenen törenle İbrahim Anlaşması'na imza atmışlardı.

ABD Başkanı Donald Trump, ekimde Sudan’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini açıklamıştı.

Sabah saatlerinde de ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile Sudan Maliye Bakanı Hibe Muhammed Ali, Sudan’ın Dünya Bankası’na 1 milyar dolarlık borcunun silinmesi için mutabakat zaptı imzalamıştı.

Anlaşma ile Sudan, 27 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Bankasından yıllık 1 milyar doları aşkın finansmana erişim hakkını elde etmişti.

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