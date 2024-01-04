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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ile Lübnan arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla vururken Hizbullah da İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi.

İdiris Okuduci  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
İsrail ile Lübnan arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Tel Hamamis çevresini, Mercayun ilçesinin ovasını, Kefr Kella beldesinin çevresini ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail'e ait savaş uçaklarının gece yarısı Nakura beldesinde yer alan 3 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlediği ve binanın tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Binada, daha önce Hizbullah tarafından öldürüldüğü duyurulan 4 mensubun bulunduğu, 9 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi 

Hizbullah, İsrail'e düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait ve sınır üzerinde yer alan Ştula, Cardah, el Manara ve Metula askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Hiyam beldesinin çevresini fosfor içeren top mermileriyle vurdu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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