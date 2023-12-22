Dolar
29.22
Euro
32.22
Altın
2,061.89
ETH/USDT
2,311.70
BTC/USDT
43,755.00
BIST 100
7,694.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ile bağlantılı gemiler rotasını Babu'l Mendeb'den Ümit Burnu'na çevirdi

İsrail'in Gazze'deki savaşına tepki gösteren Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'i İsrail'e ait ya da oraya giden gemilere "dar etmesi" üzerine pek çok şirket Kızıldeniz'i geçici olarak güzergahlarından çıkardı.

Muhammed Habisa, Gülşen Topçu  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
İsrail ile bağlantılı gemiler rotasını Babu'l Mendeb'den Ümit Burnu'na çevirdi

İstanbul

İsrail ile bağlantılı onlarca gemi rotasını Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki gerginlik nedeniyle dünya deniz trafiğinin kadim rotası Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na çevirdi.

Süveyş Kanalı İdaresi'ne göre, İsrail ile bağlantılı gemilerin rota değişikliğine Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırıları neden oldu ve bu durum, söz konusu gemilerin seyir süresini 2 hafta daha uzattı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, 17 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 19 Kasım'dan beri 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Ümit Burnu'na yönlendirildiğini söylemişti.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Husiler daha sonra tehditlerinin dozunu artırmış ve İsrail limanlarına giden tüm gemilerin Kızıldeniz'den geçmesine engel olacaklarını açıklamıştı.

Kızıldeniz'de yükselen tansiyon, Mediterranean Shipping Company (MSC) ve AB Muller-Maersk, Fransız gemicilik şirketi CMA-CGM ve British Petroleum (BP) gibi konteyner şirketlerinin Kızıldeniz'deki seferlerini askıya alması sonucunu doğurdu.

Ümit Burnu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde yer alan ve Afrika'nın en güneybatı ucu kabul edilen Ümit Burnu, nakliye rotasını uzatması ve aynı zamanda dalgaların oluşturduğu tehlike nedeniyle 100 yılı aşkın süredir ticaret gemileri tarafından tercih edilmiyor.

Güney Afrika'nın ticaret tarihinde önemli bir yere sahip Ümit Burnu, bir zamanlar Avrupa'dan uzak Doğu'daki kolonilerine giden gemilerin uğrak noktasıydı.

Ancak Atlantik ve Hint okyanuslarının birleşme noktasındaki bölge, değişken hava koşulları ve yüksek dalgalar nedeniyle "gemi mezarlığı" olarak adlandırılıyor.

Dünya ticaretinin yüzde 10'undan, petrol ve türevlerinin de yüzde 12'sinden fazlasının geçtiği ve Ümit Burnu'na göre daha kısa bir su yolu olan Babu'l Mendeb Boğazı ise bu haliyle nakliye şirketleri tarafından tercih ediliyor.

Rota uzuyor, maliyet artıyor

Küresel nakliye platformu Freightos'un yaptığı bir analize göre, Çin limanlarından İsrail'e nakliye fiyatları, kasımda 40'lık konteyner için 1975 dolar iken aralık ayında 2 bin 300 doların üstüne çıktı.

Analize göre, Asya'dan İsrail'e giden gemilerin Afrika etrafından dolanması demek Süveyş Kanalı ile kıyaslandığında yolun 7 bin mil yani 10-14 gün uzaması ve aynı zamanda daha yüksek yakıt maliyeti demek.

Gazze'de savaşın başlamasından bu yana Çin'den İsrail'e nakliye ücreti yüzde 46 artış gösterdi.

Bunun yanı sıra Danimarka merkezli Maersk gibi şirketler 18 Aralık Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, İsrail limanlarında boşaltılan tüm mallara "acil durum risklerine karşı ek ücret" uygulayacaklarını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet'ten Kudüs, Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi için "cuma hutbesi" kararı
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Amasya'da okul bahçesinde kalbi duran öğrenci, öğretmeninin kalp masajıyla yaşama döndü
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
"Narkogüç-40 Operasyonu"nda İstanbul'da yakalanan 5 zanlı adliyeye gönderildi

Benzer haberler

İsrail ile bağlantılı gemiler rotasını Babu'l Mendeb'den Ümit Burnu'na çevirdi

İsrail ile bağlantılı gemiler rotasını Babu'l Mendeb'den Ümit Burnu'na çevirdi

Washington Post'a göre İsrail, Şifa Hastanesi ile ilgili iddialarını kanıtlayamadı

İsrail medyasına göre Tel Aviv, vatandaşlarını Hamas'a karşı tavizlere hazırlıyor

Savunma analiz uzmanına göre İsrail Gazze'de yapay zeka kullanımında uzun süredir çalışıyor

Savunma analiz uzmanına göre İsrail Gazze'de yapay zeka kullanımında uzun süredir çalışıyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi
Oxfam'dan WFP'ye: Gazze'nin yüzde 25'i değil, yüzde 90'ından fazlası açlık çekiyor

Oxfam'dan WFP'ye: Gazze'nin yüzde 25'i değil, yüzde 90'ından fazlası açlık çekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet