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Dünya

İsrail ile BAE bankaları arasında iş birliği görüşmeleri başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası First Abu Dabi Bank (FAB), İsrail finansal kurumlarıyla iş birliği için görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Gülşen Topçu   | 02.09.2020
İsrail ile BAE bankaları arasında iş birliği görüşmeleri başlıyor

İstanbul

BAE Merkez Bankası ve İsrail Maliye Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının ardından FAB'dan açıklama geldi.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, FAB'ın başta İsrail'in en büyük bankaları Bank Hapoalim ve Bank Leumi olmak üzere ülkedeki finansal kurumlarla görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmelerin BAE ile İsrail arasında ekonomik ve mali iş birliğini güçlendirecek finansal ilişkiler kurma amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden dün yapılan açıklamada, BAE Merkez Bankası ve İsrail Maliye Bakanlığı tarafından imzalanan anlaşma doğrultusunda, iki ülke arasında bankacılık ve finansal alanda iş birliğine gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, önceki gün İsrail ve ABD'li bir heyetle İsrail-BAE arasındaki normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere Tel Aviv'den ticari bir yolcu uçağıyla Abu Dabi'ye gitmişti.

İsrail ve ABD'li heyet, 2 gün süren Abu Dabi'deki resmi temaslarının ardından İsrail'e dönmüştü.

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