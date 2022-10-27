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Dünya

İsrail hükümeti Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını onayladı

İsrail hükümeti Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı onayladı.

Enes Canlı   | 27.10.2022
İsrail hükümeti Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını onayladı

Kudüs

Hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail-Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda uzlaşı sağlanan deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşma özel hükümet oturumunda onaylandı.

Başbakan Yair Lapid, özel oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "tarihi başarı" diye nitelediği anlaşmanın İsrail'in güvenliğini güçlendirdiğini ve ülkesine "Hizbullah karşısında hareket özgürlüğü" sağladığını söyledi.

İsrail'de Savunma Bakanlığı, ordu, dış istihbarat servisi Mossad ve Ulusal Güvenlik Konseyi gibi güvenlik otoritelerinin anlaşmayı "güvenlik ihtiyaçlarını karşıladığı için onayladığına" işaret eden Lapid, sürece katkıda bulunan yetkililere teşekkür etti.

Diplomatik ilişkileri bulunmayan savaş halinde oldukları Lübnan ile anlaşma imzalanmasını "diplomatik başarı" olarak niteleyen Lapid, bu anlaşmayla Lübnan'ın İsrail'i tanıdığı mesajını verdi.

İsrail'in anlaşma sonunda kendisine kalacak Kariş doğal gaz sahasında üretime başladığını aktaran İsrail Başbakanı, anlaşma gereği Lübnan'a kalan Kana doğal gaz sahasından da yüzde 17 gelir elde edeceklerini dile getirdi.

Lapid, anlaşmanın 15 gün önce İsrail Meclisine sunulduğunu, burada Dışişleri ve Savunma Komitesi görüşüldüğünü, İstihbarat Alt Komitesinde de anlaşmanın gizli kısımlarının istişare edildiğini aktardı.

İsrail'de muhalefetin anlaşmayı hükümetin imzalamasına karşı İsrail Yüksek Mahkemesine verdiği itiraz dilekçelerine değinen Lapid, mahkemenin bu itirazları oy birliğiyle reddederek hükümeti haklı bulduğunu söyledi.

Lapid, konuşmasını, "İsrail, bugün güvenlik, ekonomik, diplomatik alanlarda kazandı. Herkese tebrikler." sözleriyle tamamladı.

İsrail Başbakanı, Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını imzaladı

İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda uzlaşı sağlanan deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı imzaladı.

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lapid'in İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda uzlaşı sağlanan deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin hükümetin onayladığı anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Anlaşma için ortak tören yapılmayacak

Öte yandan İsrail Enerji Bakanlığı Genel Direktörü Lior Schillat, anlaşmanın nüshasıyla Lübnan'ın güneyinde yer alan Nakura bölgesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'ne ait üsse hareket etti.

Diplomatik ilişkileri bulunmayan komşu iki ülkenin savaş durumunda olmaları nedeniyle anlaşma metninin takası için basına açık tören düzenlenmeyecek.

Lübnan ve İsrailli heyetler, Lübnan'ın güneyindeki Nakura bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne ait üste BM ve ABD'li yetkililer aracılığıyla ayrı salonlarda anlaşma nüshalarını takas edecek.

İsrail ile Lübnan'ı anlaşmaya götüren zorlu süreç

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabuluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in, Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamladığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

Müzakerelerin hız kazanmasının yanı sıra Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri de eş zamanlı artmaya başlamıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 13 Ekim’de, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin nihai taslağı Tel Aviv yönetiminin ardından onayladıklarını açıklamıştı.

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