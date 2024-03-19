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Dünya

İsrail heyeti Refah görüşmeleri için haftaya ABD'ye gidecek

Beyaz Saray, Gazze Şeridi'nin Refah bölgesindeki son durumu ve alternatif planlamalarla ilgili görüşmeler amacıyla İsrail heyetinin, gelecek haftanın başında ABD'ye gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
İsrail heyeti Refah görüşmeleri için haftaya ABD'ye gidecek

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'a seçim gezisinde eşlik eden gazetecilere, uçakta gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Jean-Pierre, Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaştığı üzere, bir İsrail heyetinin Refah'a ilişkin olası alternatif planlamalar konusunda Washington'a geleceğini hatırlattı.

ABD'li sözcü, söz konusu İsrail heyetinin gelecek haftanın başında Washington'a ulaşmalarının muhtemel olduğunu ancak henüz tam tarih veremeyeceğini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın dünkü telefon görüşmesinde Netanyahu'ya, "Refah'a kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemeden Hamas unsurlarının hedef alınması ve sivillerin zarar görmemesi" gerektiğini söylediğini aktarmıştı.

Sullivan, bu kapsamda bir İsrail heyetinin görüşmeler için yakın zamanda Washington'a geleceğini duyurmuştu.

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